Forças americanas estão prontas para responder à Coreia do Norte, diz Trump

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 24, que as forças armadas dos Estados Unidos estão “prontas se necessário” para responder a “atos tolos ou imprudentes” da Coreia do Norte. Ele também informou que está em contato com a Coreia do Sul e com o Japão, e que ambos os países estão dispostos a suportar o fardo financeiro de um suposto conflito.

Nesta quinta, Trump cancelou a cúpula histórica com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un – prevista até então para o dia 12 de junho, em Cingapura -, justificando a decisão com a escalada na retórica do governo norte-coreano. Durante a madrugada, uma representante de Pyongyang chamou o vice-presidente americano, Mike Pence, de “manequim político” e disse que seu país está pronto para encontrar os EUA tanto na mesa de negociações como em um confronto nuclear.

Trump enviou uma carta a Kim para cancelar a cúpula. O documento, divulgado pela Casa Branca, afirma que um encontro entre os dois países neste momento seria “inapropriado”. O presidente disse esperar que “coisas positivas” ocorram em relação ao futuro da Coreia do Norte, mas acrescentou que, caso necessário, os EUA estão “mais preparados do que nunca”.

Na carta, Trump comparou as capacidades nucleares da Coreia do Norte e dos Estados Unidos. “Nossas capacidades nucleares são tão massivas e poderosas que eu rezo a Deus para que elas nunca tenham que ser usadas.” Além disso, Trump disse que, caso Kim mude de ideia a respeito da reunião, não deve hesitar em telefonar ou escrever para ele.