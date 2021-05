Força-tarefa da Casa Branca destaca nova melhora em números da covid-19 nos EUA

A força-tarefa da Casa Branca para enfrentar a pandemia destacou, durante entrevista coletiva virtual nesta sexta-feira, a melhora do quadro no país, além de mencionar novos esforços para avançar ainda mais na vacinação. “Os casos, hospitalizações e mortes por covid-19 continuam a recuar”, afirmou Jeff Zients, um dos coordenadores da força-tarefa.

Zients lembrou que o presidente Joe Biden estabeleceu novas metas para garantir que mais pessoas sejam vacinadas, com uma meta de 160 milhões de pessoas totalmente vacinadas até o feriado local de 4 de julho. Ele comentou que 57% dos adultos no país já tomaram ao menos uma dose do imunizante, mas disse que a meta atual é elevar isso a 70% até o feriado, com medidas como novos centros de vacinação e um maior foco também nas zonas rurais.

A diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), Rochelle Walensky, citou que a média semanal de casos de covid-19 no país recuou 13% no período mais recente. Em hospitalizações, a queda na média semanal ante a anterior foi de 8%.