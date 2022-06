Flórida não faz pré-encomenda de vacinas para crianças

A Flórida é o único Estado que não encomendou vacinas da covid-19 para crianças. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, que confirmou o status de exceção da Flórida nesta quinta-feira, disse que não encomendar as vacinas pode significar atraso na disponibilidade em hospitais infantis e outras instalações que dependiam da distribuição estadual.

Autoridades da Flórida disseram que os imunizantes estarão disponíveis em farmácias e centros de saúde comunitários, que podem pré-encomendá-los. “Os médicos podem obtê-los. Os hospitais podem obtê-los. Mas não haverá nenhum programa estadual que tentará obter vacinas Covid para bebês e crianças pequenas e recém-nascidos”, disse Ronald Dion DeSantis, governador da Flórida, em entrevista coletiva. “Não é aí que vamos utilizar nossos recursos.”

A aprovação federal final das vacinas Moderna e Pfizer para idades de 6 meses a 5 anos pode ocorrer já na próxima semana. Os conselheiros de vacinas da Food and Drug Administration deram sinal positivo ontem às vacinas de ambas as farmacêuticas para crianças menores de 5 anos, ou cerca de 18 milhões de jovens, argumentando que os benefícios das injeções superam quaisquer riscos.

O Departamento de Saúde da Flórida não recomenda vacinas contra Covid para crianças saudáveis com menos de 17 anos, mas diz que crianças com condições de saúde subjacentes devem ser consideradas candidatas a elas. Esse conselho contradiz o governo dos EUA. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que até agora recomendou as vacinas para todos com 5 anos ou mais, diz que as injeções fornecem forte proteção contra hospitalização e morte.

Pré-encomendar as vacinas significaria que o departamento de saúde da Flórida as armazenaria, as enviaria para os departamentos de saúde e depois para os hospitais. Os hospitais que utilizam o portal estarão recebendo diretamente do governo federal.

A porta-voz da Casa Branca, em entrevista coletiva em Washington, disse que os pais poderiam acessar as vacinas das crianças através de canais federais de distribuição em farmácias e centros comunitários de saúde, “mas essas são opções limitadas”. “Encorajamos a Flórida em várias ocasiões a encomendar vacinas. Ao não fazê-lo, o estado não terá acesso imediato a algumas”, disse ela.