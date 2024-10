Flórida declara estado de emergência e se prepara para furação com ventos de até 193 km/h

O furacão Milton, cuja classificação foi elevada nesta segunda-feira, 7, para categoria 3, levou a Flórida, nos Estados Unidos, a se preparar para o que pode ser sua maior desocupação por conta de um furação em sete anos. Ron DeSantis, governador da Flórida, expandiu sua declaração de estado de emergência no domingo para 51 dos 67 condados.

DeSantis disse que a população deve se preparar para mais interrupções e quedas de energia, garantir que tenham alimentos e água para uma semana, e estar prontos para pegar a estrada.

Milton se transformou em um grande furacão com ventos máximos sustentados de 193 km/h sobre o sul do Golfo do México, enquanto foram emitidos alertas de tempestade e furacão para partes da Flórida e um aviso de furacão para a costa mexicana, informou o Centro Nacional de Furacões em Miami.

A costa do Golfo, devastada por tempestades na Flórida, deve ser atingida menos de duas semanas após a passagem do furacão Helene. Embora os modelos de previsão variem amplamente, o caminho mais provável sugere que Milton possa atingir a terra na quarta-feira na área da Baía de Tampa e permanecer como furacão enquanto atravessa o centro da Flórida em direção ao Oceano Atlântico.

Isso pouparia em grande parte outros Estados do sudeste, já devastados por Helene, que causou danos catastróficos da Flórida até as Montanhas Apalaches, com um número de mortos que subiu para pelo menos 230 no domingo.

‘Refúgio de último recurso’

Com base nas lições aprendidas durante Irma e outras tempestades anteriores, a Flórida está armazenando combustível de emergência para veículos a gasolina e estações de carregamento para veículos elétricos ao longo das rotas de desocupação, disse Kevin Guthrie, diretor executivo da Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida, em uma entrevista coletiva no domingo.

“Estamos analisando todos os locais potenciais que possam abrigar alguém, o que chamamos em gerenciamento de emergências de ‘refúgio de último recurso'”, acrescentou Guthrie.

DeSantis, disse no domingo que, embora ainda não se saiba onde Milton atingirá, o Estado será gravemente afetado. “Não acho que haja um cenário em que não tenhamos grandes impactos neste momento”, disse ele.

“Você tem tempo para se preparar – o dia todo hoje, o dia todo na segunda-feira, provavelmente o dia todo na terça-feira para garantir que seu plano de preparação para furacões esteja pronto”, disse DeSantis. “Se você está na costa oeste da Flórida, em ilhas barreira, presuma que será solicitado a sair.”

Com Milton atingindo o status de furacão, é a primeira vez que o Atlântico tem três furacões simultâneos após setembro, de acordo com o cientista de furacões da Universidade Estadual do Colorado, Phil Klotzbach. Houve quatro furacões simultâneos em agosto e setembro.

A área de St. Petersburg-Tampa Bay ainda está limpando os extensos danos causados por Helene e seu forte aumento da maré. Doze pessoas morreram quando Helene inundou a costa. “Estamos nos preparando… para a maior desocupação que já vimos, provavelmente desde o furacão Irma, em 2017”, disse Guthrie.

Pessoas que moram em casas construídas após a Flórida ter reforçado os códigos em 2004, que não dependem de eletricidade constante e que não estão em zonas de desocupação, provavelmente devem evitar pegar a estrada, disse Guthrie.

Todas as aulas e atividades escolares no condado de Pinellas, em St. Petersburg, foram preventivamente suspensas de segunda a quarta-feira, com a aproximação de Milton. Autoridades em Tampa abriram todas as garagens da cidade gratuitamente para os residentes que esperam proteger seus carros das enchentes, incluindo veículos elétricos. /AP