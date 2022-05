Finlândia e Suécia vão enviar delegação à Turquia para discutir Otan

O ministro de Relações Exteriores da Finlândia, Pekka Haavisto, disse durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, que seu país e a Suécia enviarão uma delegação para a Turquia para discutir o pedido de filiação das duas nações à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Haavisto, que falou durante painel do evento, afirmou que a delegação seguirá para Ancara, a capital turca, nesta quarta-feira, dia 25.

Membro da Otan, a Turquia se opõe à entrada de finlandeses e suecos na aliança, por seu suposto apoio a militantes curdos que o governo turco considera “terroristas”, incluindo do banido Partido dos Trabalhadores do Curdistão, conhecido como PKK.

Também em Davos, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse que a aliança fará “o que sempre fazemos”, “que é sentar para lidar com preocupações quando aliados expressam preocupações”. Fonte: Associated Press.