Mundo Filho do premiê japonês renuncia a cargo de secretário por festa na residência oficial

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, disse nesta segunda-feira, 29, que seu filho está renunciando ao cargo de secretário-executivo de Política como forma de assumir a responsabilidade de ter usado a residência do pai para uma festa privada que foi exposta em fotos em revistas e provocaram indignação pública.

Shotaro Kishida, secretário executivo de seu pai para assuntos políticos e filho mais velho, convidou um grupo de pessoas, incluindo parentes, para uma festa de fim de ano em 30 de dezembro na residência oficial do primeiro-ministro.

Fotos publicadas pela revista semanal Shukan Bunshun mostrando o filho de Kishida e seus parentes posando em escadas com tapete vermelho em uma imitação das fotos de grupo tiradas de gabinetes recém-nomeados, com seu filho no centro – a posição reservada ao primeiro-ministro. Outras fotos mostraram convidados de pé em um pódio como se estivessem em uma coletiva de imprensa.

“Como secretário de assuntos políticos do primeiro-ministro, um cargo público, suas ações foram inadequadas e decidi substituí-lo para que ele assumisse a responsabilidade”, disse Kishida a repórteres nesta segunda-feira. Ele disse que seu filho será substituído por outro secretário, Takayoshi Yamamoto, na quinta-feira.

Kishida reconheceu que havia cumprimentado brevemente os convidados, mas disse que não ficou no jantar. Ele disse que repreendeu severamente seu filho pela festa, mas isso não conseguiu conter as críticas contínuas dos legisladores da oposição e a indignação pública que derrubaram seus índices de apoio.

Não foi a primeira vez que o filho de Kishida foi criticado por usar seu cargo oficial para atividades privadas. Ele foi repreendido por usar carros da embaixada para passeios particulares no Reino Unido e Paris e por comprar lembranças para membros do Gabinete em uma loja de departamentos de luxo em Londres quando acompanhava seu pai em viagens.