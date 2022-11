Fernández: Primeira viagem internacional de Lula será à Argentina

O presidente argentino, Alberto Fernández, anunciou que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva terá a Argentina como seu primeiro destino de viagem internacional, antes mesmo de tomar posse.

O anúncio foi feito por Fernández a jornalistas após encontro com Lula nesta segunda-feira, 31, em São Paulo. Ter a Argentina como primeiro destino do presidente eleito no Brasil era uma tradição no País, que foi quebrada por Jair Bolsonaro (PL).

Fernández e Lula ficaram reunidos por cerca de três horas. O líder argentino não detalhou as conversas, mas chamou o presidente eleito de “amigo”. “Agora já podemos falar mais do futuro do que do passado”, declarou o líder argentino, que colecionou atritos com Bolsonaro. “Compartilhados o mesmo olhar sobre necessidade de integração da América Latina”, seguiu. “Temos necessidade de democracia se consolidar no continente”.

Lula, assim, vai restaurar tradição de fazer primeira viagem para a Argentina. Bolsonaro escolheu ir para o Chile depois de se eleger e manteve críticas a Fernández, que é de esquerda.