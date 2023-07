Fed deve subir juros em julho e setembro após dados firmes de emprego e serviços, diz Barclays

O Barclays prevê que o Federal Reserve (Fed) aumentará os juros em 25 pontos-base tanto em julho quanto em setembro, antes de manter a taxa básica no intervalo entre 5,50% e 5,75% até pelo menos junho de 2024. A análise reflete indicadores que confirmaram a resilência do setor de serviços e do mercado de trabalho nos Estados Unidos.

O banco britânico reconhece que o relatório payroll, ontem, apontou desaceleração no ritmo de criação de empregos em junho, a 209 mil. No entanto, a instituição chama atenção para o crescimento dos salários e a queda da taxa de desemprego a 3,6%. Nesse cenário, o Produto Interno Bruto (PIB) deve registrar expansão de 1,5% no segundo trimestre ante o anterior, pelos cálculos do Barclays.

O banco avalia ainda que a ata referente à decisão de junho do Fed mostrou que a opção por manter os juros foi uma concessão à ala mais dovish do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), isto é, ao grupo mais inclinado a defender um relaxamento da política. Para os analistas do Barclays, os dados mais recentes fornecem poucas evidências de uma desinflação consistente.