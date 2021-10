FDA aprova reforço dos imunizantes da Moderna e da J&J e combinação de vacinas

20 out 2021 às 19:12 • Última atualização 20 out 2021 às 22:33

A Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês), agência regulatória dos Estados Unidos equivalente à Anvisa, aprovou nesta quarta-feira, 20, a aplicação da dose de reforço das vacinas contra covid-19 da Moderna e da Johnson & Johnson. A autorização vale para pessoas com 65 anos ou mais e indivíduos de 18 a 64 anos com alto risco de contrair o caso grave da doença.

A agência já havia aprovado a terceira dose do imunizante da Pfizer para os mesmos extratos da população. Na decisão de hoje, a FDA também recomendou a “mistura” ou “combinação” de vacinas na dose de reforço. Ou seja, uma pessoa que recebeu as duas primeiras doses do produto da Pfizer, por exemplo, pode receber o reforço com a vacina da Moderna, e vice-versa.

“As ações de hoje demonstram nosso compromisso com a saúde pública na luta proativa contra a pandemia de covid-19”, disse a comissária em exercício da FDA, Janet Woodcock, em comunicado. “Os dados disponíveis sugerem diminuição da imunidade em algumas populações que estão totalmente vacinadas. A disponibilidade desses reforços autorizados é importante para a proteção contínua contra a doença”, acrescentou.

No documento divulgado hoje, a FDA informou que trabalha para obter mais dados, o mais rápido possível, que permitam avaliar os benefícios e riscos do uso de doses de reforço das vacinas em outros extratos da população.