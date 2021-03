Fauci destaca normalidade, mas não descarta alta de casos nos EUA como na Europa

O infectologista Anthony Fauci, principal conselheiro médico da Casa Branca, afirmou nesta terça-feira que os Estados Unidos estão caminhando para uma maior normalidade da pandemia de covid-19, mas ressaltou que um aumento de casos semelhante ao que está ocorrendo na Europa é possível. Ele defendeu que o país não pode relaxar prematuramente as precauções de saúde pública.

De acordo com o cientista, que também é diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doença Infecciosas, crianças em idade escolar podem ser vacinadas no país em outubro.

Ele destacou também que um reforço de vacinas pode ser necessário se certas variantes do coronavírus se tornaram prevalentes. “Precisamos vacinar a grande maioria da população se quisermos obter proteção real contra o vírus”, declarou.