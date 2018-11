Farei anúncio de novo secretário do Brexit em um ou dois dias, diz Theresa May

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou nesta sexta-feira, 16, que ainda não há uma definição sobre quem será o novo secretário do Brexit, mas que ela anunciará o nome em “um ou dois dias”. À emissora de rádio “LBC”, a líder conservadora desconversou quando questionada sobre se havia oferecido o cargo ao atual secretário para Meio Ambiente, Alimentos e Assuntos Rurais, Michael Gove, limitando-se a elogiar o seu trabalho na pasta.

Cerca de uma hora após a fala da premiê, o jornal britânico “The Times” noticiou, com base em uma fonte anônima, que Gove recebeu a oferta e a recusou, mas ainda assim decidiu permanecer no gabinete.

Respondendo não só a perguntas do radialista Nick Ferrari como também a questionamentos de ouvintes, May disse que o acordo de retirada será “finalizado” na reunião do Conselho Europeu convocada para o próximo dia 25 e, depois, caberá a cada membro do Parlamento britânico analisar os termos definitivos com que a premiê voltará de Bruxelas.

“Meu trabalho é, primeiro e principalmente, convencer os meus colegas conservadores sobre o acordo com a União Europeia”, comentou, num momento em que apoiadores de um Brexit “duro” nas fileiras do seu próprio partido buscam juntar o número mínimo de 48 cartas pedindo um voto de desconfiança no Parlamento para derrubar a premiê.

May acrescentou, contudo, que buscará produzir um documento que seja convincente também para outros parlamentares, independentemente de sua legenda. Os votos do norte-irlandês Partido Unionista Democrático (DUP, na sigla em inglês), particularmente, serão cruciais para aprovar o acordo em uma eventual decisão final do Parlamento.

Justamente por isso, Ferrari a questionou se ainda contava com o apoio do DUP. A conservadora se esquivou com uma resposta vaga, alegando que continuará conversando com os norte-irlandeses. (Com agências internacionais)