Mundo Faixa de Gaza: crescem as diferenças sobre o papel da liderança palestina no pós-guerra

À medida que os líderes ocidentais e árabes olham para além da guerra de Israel na Faixa de Gaza, a maioria concorda que quer algum tipo de governo palestino administrando o enclave, mas não consegue concordar sobre quem ele deve incluir.

Um ponto de consenso emergente é que a Autoridade Palestina – da forma como opera e supervisiona a Cisjordânia – não está à altura do trabalho. Mas não há uma alternativa fácil.

Os Estados Unidos e os países europeus concordam com o que não querem. Eles rejeitam o deslocamento de palestinos de Gaza a longo prazo, a reocupação da área por Israel ou o retorno do Hamas de uma forma que ameace Israel.

O Secretário de Estado Antony Blinken disse que Gaza e a Cisjordânia devem ser unificadas sob a Autoridade Palestina. O líder da autoridade, Mahmoud Abbas, de 88 anos, disse que retornaria a Gaza somente como parte de negociações de paz israelenses-palestinas mais amplas para uma solução de dois Estados.

Israel disse que não quer governar a faixa quando sua ofensiva terminar, possivelmente daqui a alguns meses, mas quer manter a segurança para garantir que Gaza não seja usada para atacar israelenses. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu também disse que se opõe ao governo da Autoridade Palestina em sua forma atual.

Complicando a situação, alguns países árabes, como o Egito, que acreditam que o Hamas deve desempenhar um papel na política palestina – uma perspectiva à qual Israel e muitos países ocidentais se opõem. Os líderes árabes argumentam que, embora Israel possa destruir as capacidades militares do Hamas em Gaza, isso não eliminará o grupo como um movimento político, e os líderes do Hamas devem ser engajados para promover a estabilidade. Fonte: Dow Jones Newswires.