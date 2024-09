Faixa de Gaza: ataque de Israel mata 11 pessoas em escola de campo de refugiados

Um ataque aéreo de Israel atingiu na quinta-feira, 26, uma escola que servia de abrigo para milhares de palestinos no campo de refugiados de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza. Ao menos 11 pessoas morreram e 22 ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde do território. As forças israelenses confirmaram o ataque e disseram que a escola atingida abrigava militantes do Hamas que planejavam ofensivas contra Israel. Vídeos gravados logo após a explosão mostram pessoas feridas sendo retiradas dos escombros da escola. Fonte: Associated Press.