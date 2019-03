Fabricante de armas pode ser processada por tiroteio em escola nos EUA

Por 4 votos a 3, a Corte Suprema do Estado americano de Connecticut decidiu na quinta-feira que a fabricante de armas Remington pode ser processada pelo tiroteio na Escola Sandy, em 2012, que teve 20 crianças e seis professores mortos. O autor do massacre, Adam Lanza, usou um rifle AR-15, fabricado pela Remington.

Uma lei federal, de 2005, protege a indústria de armas desse tipo de questionamento na Justiça. De acordo com o pedido feito pelos advogados da família, a publicidade da companhia glorificava a violência e associava virilidade com as armas.