Fabricante da Coronavac fornecerá até 380 milhões de doses à iniciativa Covax

A Sinovac anunciou nesta segunda-feira, dia 12, que fornecerá até 380 milhões de doses de sua vacina contra o coronavírus, a Coronavac, ao programa Covax da Organização Mundial da Saúde (OMS). A distribuição será feita por meio de um acordo de compra firmado entre a farmacêutica chinesa e a aliança Gavi. A previsão inicial é de que 50 milhões de doses sejam entregues até o final de setembro deste ano. O contrato contém ainda uma cláusula com a opção de adquirir mais 150 milhões no quarto trimestre de 2021 e 180 milhões no primeiro semestre de 2022.