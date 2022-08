Mundo Exportações de alimentos da Ucrânia retomam após acordo com Rússia e Turquia

O acordo internacional entre a Organização das Nações Unidas (ONU), Ucrânia, Turquia e Rússia para restaurar as exportações de grãos ucranianos pelo Mar Negro está mostrando progressos iniciais, com 18 navios entrando e saindo dos portos de Odessa, quase seis meses após a invasão da Rússia ter impedido a circulação de uma parte dos produtos agrícolas do mundo.

Hoje, a iniciativa de grãos ultrapassou um marco importante quando o primeiro navio de entrada a chegar à Ucrânia sob o acordo partiu com segurança de Odessa depois de carregar 12 mil toneladas de milho com destino à Turquia. Antes da partida do navio, todos os outros navios que saíam de Odessa eram navios que ficaram presos na Ucrânia quando a Rússia atacou em fevereiro.

A partida dos navios provou que o acordo pode funcionar e deu esperança para mais exportações de alimentos da Ucrânia, que fornecia cerca de 10% do trigo do mundo antes da guerra. A incapacidade do país de vender seus grãos prejudicou sua economia em tempos de guerra e aumentou os temores de uma crise alimentar global nos países pobres.

Mas o futuro do acordo permanece incerto. Mísseis russos atingiram o porto de Odessa horas depois que as autoridades assinaram o acordo no final de julho, destacando o risco de que a guerra ainda pudesse interromper os carregamentos vitais de grãos.

“É agora um plano viável”, segundo Anna Nagurney, co-presidente do conselho de administração da Kyiv School of Economics e chefe de departamento da Isenberg School of Management da Universidade de Massachusetts Amherst. “O impulso começou. Tem que continuar e o ritmo tem que aumentar”, completou.

Navios que transportam cerca de 438.331 toneladas métricas de milho, trigo, soja, óleo de girassol e outros produtos deixaram a Ucrânia desde a assinatura do acordo, segundo a ONU.

Os 18 navios que navegaram sob a iniciativa este mês não estão nem perto da meta de cerca de 100 navios por mês estabelecida pelo governo ucraniano. Autoridades da ONU dizem que o objetivo é que a Ucrânia retome seu nível de exportações anterior à guerra, de cinco milhões de toneladas de grãos por mês. Autoridades dizem que ainda estão acelerando os embarques para restaurar um nível similar. Fonte: Dow Jones Newswires