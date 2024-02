Explosões atingem gasoduto no Irã, em suposto ato de sabotagem

Explosões atingiram um duto de gás natural no Irã na manhã desta quarta-feira, 14. O gestor do centro de controle da rede de gás do país, Saeed Aghli, disse à emissora estatal de televisão que houve “sabotagem e terrorismo”. As detonações atingiram um gasoduto de 1.270 quilômetros que vai da Província de Chaharmahal e Bactiari, no norte do Irã, até o Mar Cáspio. Não há grupos insurgentes conhecidos operando na região, e Aghli não identificou nenhuma organização que seria responsável pelas explosões. Fonte: Associated Press.