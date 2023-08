Explosão em posto de gasolina na Rússia deixa 35 mortos e 115 feridos

Uma grande explosão em um posto de gasolina na república do Daguestão, no sul da Rússia, matou ao menos 35 pessoas e feriu outras 115, disseram nesta terça-feira, 15, autoridades russas. A explosão ocorreu na noite de segunda-feira (14) nos arredores de Makhachkala, capital da região. Um incêndio começou em uma oficina mecânica e se espalhou para o posto de gasolina próximo, provocando a explosão. Fonte: Associated Press.

A explosão causou uma cratera profunda e um enorme incêndio, de acordo com imagens da televisão russa.

O presidente russo Vladimir Putin ofereceu suas condolências às famílias das vítimas e “desejou uma rápida recuperação aos feridos”, de acordo com uma declaração do Kremlin. Seu colega bielorrusso, Alexander Lukashenko, um aliado de Moscou, também lamentou o incidente.

Makhachkala, com 600 mil habitantes, é a capital do Daguestão, uma república no sul da Federação Russa que faz fronteira com a Chechênia e compartilha uma fronteira com a Geórgia e o Azerbaijão.

Os prédios próximos foram danificados, disse o Comitê Investigativo local, que abriu uma investigação criminal para determinar as causas do incêndio.

Uma aeronave Il-76 com equipamentos médicos foi enviada a Makhachkala para evacuar os feridos graves para Moscou.

As autoridades declararam um dia de luto no Daguestão nesta terça-feira. “Ao final da investigação conduzida pelas agências de aplicação da lei, será feito todo o possível para garantir que a justiça triunfe e que a segurança de todos os habitantes do Daguestão seja garantida”, disse o chefe da administração local, Sergey Melikov. (Com agências internacionais).