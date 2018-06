Explosão em estação de metrô em Londres assusta, mas não deixa feridos graves

Uma explosão na estação Southgate do metrô de Londres assustou usuários na noite desta terça-feira. Os primeiros relatos da imprensa local com base em informações das autoridades e de testemunhas são de que não houve feridos com gravidade. Mesmo assim, algumas pessoas necessitaram de assistência médica no local.

A Metropolitan Police informou que seus agentes permanecem na estação, localizada na região norte da capital britânica, e que a estação foi fechada. O acesso no em torno do local também está restrito. As investigações ainda estão em andamento pela polícia.

De acordo com o site do jornal The Telegraph, a polícia foi acionada após a explosão, considerada pequena. O incidente causa longos atrasos na linha Piccadilly agora à noite.

“Os policiais continuam a lidar com o que chamam de ‘pacote suspeito’, com cães farejadores vasculhando uma área cercada por fitas de segurança do lado de fora da estação, na rua”, trouxe a publicação.