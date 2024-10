Exército israelense diz que cerca de 90 foguetes foram disparados no Líbano neste sábado

O Exército israelense disse que cerca de 90 foguetes foram disparados neste sábado, 5, do Líbano em direção a Israel. A maioria foi interceptada ou caiu em áreas abertas, mas vários projéteis atingiram a cidade árabe de Deir al-Asad, no norte, onde a polícia informou que três pessoas ficaram levemente feridas, e na cidade próxima de Karmiel, danificando um edifício residencial. Sirenes de alerta têm tocado o dia todo no norte de Israel.

O anúncio acontece após Hamas dizer que um de seus membros foi morto em um ataque israelense no Vale do Bekaa, no Líbano. Mohammed Lweis fazia parte da ala militar do grupo, as Brigadas Qassam. Horas antes, o Hamas também anunciou a morte de outro membro de sua ala militar, além de sua esposa e duas filhas, em um campo de refugiados palestinos no norte do Líbano./AP