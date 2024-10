Brasil e Mundo Exército de Israel diz que 440 integrantes do Hezbollah foram mortos no Líbano

O Exército de Israel informou que 440 integrantes do grupo paramilitar Hezbollah foram mortos após as incursões terrestres e ataques aéreos realizados pelas forças militares israelenses neste sábado, 5. Os ataques intensificados por Israel atingiram subúrbios do sul de Beirute e campos de refugiados.

O exército israelense disse que matou dois militares de alta patente do Hamas no Líbano. Pelo menos 1,4 mil libaneses, incluindo civis, médicos e combatentes do Hezbollah, foram mortos e 1,2 milhão foram expulsos de suas casas em menos de duas semanas, segundo autoridades do governo libanês.

O sul do Líbano, alvo dos ataques, concentra forte presença do Hezbollah. O Exército de Israel afirma que os ataques miram comandantes e equipamentos militares do Hezbollah e pretendem afastar o grupo militante das fronteiras. O Hezbollah, força armada mais forte do Líbano, começou a disparar foguetes contra Israel quase imediatamente após o ataque do Hamas em 7 de outubro, classificando de demonstração de apoio aos palestinos.

O Hezbollah é apoiado pelo Irã. O exército de Israel afirma que cerca de 90 projéteis foram disparados do Líbano para o território israelense neste sábado, sendo a maioria interceptada.

Mais cedo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse em pronunciamento na rede de televisão que “Israel tem o dever e o direito de se defender e responder a esses ataques, e o fará”. “Ainda não terminamos”, disse, sobre o Líbano. Fonte: Associated Press.