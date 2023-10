Executivo japonês desaparecido desde março foi preso pela China

A China prendeu formalmente um executivo farmacêutico japonês que estava detido desde março, disse o governo do Japão nesta terça-feira, 19, em uma medida que provavelmente reduzirá ainda mais as viagens de negócios ao país.

O secretário-chefe do gabinete do Japão, Hirokazu Matsuno, disse que o executivo da Astellas Pharma, que a China identificou anteriormente como Hiroshi Nishiyama, foi preso em meados de outubro. Matsuno disse que Tóquio fez fortes apelos a Pequim pela libertação antecipada do executivo, e que continuará a fazê-lo.

Nishiyama desapareceu no final de março. Poucos dias depois, o Ministério das Relações Exteriores da China disse que ele era suspeito de espionagem. Fonte: Dow Jones Newswires.