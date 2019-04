Ex-senador republicano Richard Lugar falece aos 87 anos

O ex-senador republicano Richard Lugar, um dos principais nomes da política americana por 30 anos e defensor do desarmamento nuclear, morreu no domingo, 28, aos 87 anos. Segundo o Lugar Center, ele morreu de um doença neurológica rara que afeta os músculos. Lugar deixou o Senado em 2012, com 80 anos, após perder as prévias para Richard Mourdock, do Tea Perty, ala mais conservadora do Partido Republicano. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.