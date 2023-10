Ex-primeiro ministro chinês Li Keqiang morre de ataque cardíaco aos 68 anos

O ex-premiê chinês Li Keqiang, principal autoridade econômica da China durante uma década, morreu nesta sexta-feira, 27, pelo horário chinês, aos 68 anos, vítima de ataque cardíaco enquanto visitava Xangai, informou a rede estatal CCTV.

Li assumiu o cargo de primeiro-ministro em 2013, quando o Partido Comunista da China (PCC) enfrentava alertas crescentes de que o boom da construção e das exportações, que impulsionaram o crescimento de dois dígitos na década de 2000, estavam perdendo força.

Incentivador das empresas privadas, Li Keqiang prometeu melhorar as condições para os empresários que geram empregos e riqueza, ainda que tenha ficado com pouca autonomia após o presidente Xi Jinping se ter tornado o líder mais poderoso em décadas e ter reforçado o controle sobre a economia e a sociedade. Ele ficou no cargo até março de 2023, quando foi sucedido por Li Qiang. Fonte: Associated Press.