Ex-presidente do Chile Sebastián Piñera morre em acidente de helicóptero

O ex-presidente do Chile Sebastián Piñera, 74 anos, morreu na tarde desta terça-feira, 6, segundo informações da imprensa local. Piñera estava a bordo do helicóptero que caiu no Lago Ranco, na região de Los Ríos. Ao todo, quatro pessoas estavam na aeronave. Equipes de resgate foram acionadas e já estão no local.

O jornal La Tercera afirma que a morte foi confirmada por várias fontes próximas ao ex-presidente, mas que o governo aguarda a conclusão das buscas no local para o anúncio oficial.

Sebastián Piñera – Foto: Gobierno de Chile / CC BY 3.0 cl

O ex-presidente tinha ido almoçar na casa de um amigo, o empresário José Cox, e chovia no momento do acidente. O helicóptero, que caiu no lago, está submerso a 40 metros de profundidade.

Duas vezes presidente do Chile, Piñera foi a principal figura política da direita no país desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Foi o primeiro político fora do espectro da centro-esquerda a ser eleito presidente em duas décadas, quando venceu em 2010. Depois, Piñera se tornou o único político entre conservadores e liberais a alcançar a Presidência em duas oportunidades, ao vencer as eleições de 2018, em uma trajetória política marcada tanto por momentos de crescimento econômico, quanto por polêmicas – principalmente envolvendo confusões entre a gestão de seu patrimônio privado e sua vida pública.