Ex-ministro no Reino Unido diz que outras autoridades podem deixar cargo

O ex-ministro de Transportes do Reino Unido Jo Johnson, que renunciou ao cargo na sexta-feira, disse que outras autoridades podem deixar o cargo no

governo para protestar contra o plano da primeira-ministra, Theresa May, de saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit).

Jo Johnson disse à rádio BBC que cabe aos membros do Parlamento “continuarem em pé”. Ele disse que, se os outros decidirem renunciar, “será bom para eles”.

Johnson, o irmão mais novo de Boris Johnson, renunciou ao seu cardo na sexta-feira e pediu um segundo referendo sobre o Brexit. Segundo ele, o plano de May prejudicaria o interesse nacional da Grã-Bretanha.

Ele disse que o plano é muito diferente do que foi prometido durante o ano de 2016 durante o referendo e que, por isso, é necessário uma segunda votação.

May tem rejeitado todas as exigências para outra votação, dizendo que a votação de 2016 a favor de deixar a União Europeia é definitiva. Fonte: Associated Press