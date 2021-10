Ex-guarda nazista de 100 anos diz ser inocente

09 out 2021 às 08:46 • Última atualização 09 out 2021 às 09:05

O alemão Josef Schutz, de 100 anos, ex-guarda do campo de concentração nazista de Sachsenhausen, perto de Berlim, que está sendo julgado por crimes durante a 2.ª Guerra, declarou nesta sexta, 8, que é “inocente”. “Não sei nada a esse respeito”, disse Schutz, o réu mais velho a ser julgado por crimes cometidos pelo regime nazista.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.