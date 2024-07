Ex-deputada morre em suposto atentado enquanto ataque aéreo russo mata civis

A ex-deputada ucraniana Iryna Farion, de 60 anos, e conhecida por sua cruzada para promover a língua ucraniana, morreu após ser baleada na rua por um agressor não identificado e que fugiu do local. Após ser atingida, ela foi levada a um hospital em Lviv (oeste do país), onde faleceu. Autoridades ucranianas disseram que uma investigação está sendo realizada e que o ataque está sendo tratado como um assassinato.

“Todas as câmeras de vigilância disponíveis estão sendo examinadas, entrevistas com testemunhas estão em andamento e vários distritos estão sendo vistoriados. Todas as pistas estão sendo investigadas, incluindo aquela que leva à Rússia”, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em publicação do Telegram deste sábado.

Em outras partes da Ucrânia, pelo menos duas pessoas foram mortas e outras três feridas após um ataque de míssil russo em infraestrutura na região nordeste de Kharkiv, disse o governador Oleh Syniehubov neste sábado.

Oficiais ucranianos também confirmaram que o número de mortos após um ataque russo na sexta-feira na cidade de Mykolaiv subiu para quatro. Uma criança estava entre as vítimas, disse o prefeito da cidade, Oleksandr Sienkevych.

A Força Aérea da Ucrânia disse neste sábado que a Rússia lançou quatro mísseis e 17 drones durante a noite, dos quais 13 drones foram abatidos.

Os ataques deixaram milhares de pessoas sem energia ou água corrente na região de Poltava, no centro da Ucrânia, segundo o governador Filip Pronin. A Rússia tem como alvo contínuo a infraestrutura energética da Ucrânia, levando a apagões em todo o país.