Ex-advogado de Trump, Michael Cohen é condenado a três anos de prisão

Ex-advogado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Michael Cohen foi sentenciado nesta quarta-feira a três anos de prisão por um juiz em Nova York. Cohen havia admitido a culpa por irregularidades como evasão tributária e duas violações das regras de financiamento de campanha.

Na semana passada, promotores federais em Manhattan disseram que Cohen agiu a mando de Trump para intermediar dois pagamentos ilegais para mulheres que teriam tido relacionamentos sexuais anteriormente com o presidente. Trump afirma que esses pagamentos não têm relação com a campanha e nega ter tido qualquer caso com as mulheres, a atriz de filmes adultos Stormy Daniels e a modelo e ex-coelhinha da Playboy Karen McDougal.

O presidente tem criticado Cohen pelo fato de que o advogado colaborava com promotores e o acusou de tentar buscar com isso uma sentença mais branda. Os promotores federais pediram uma pena de prisão “substancial” para Cohen, o que poderia levar a uma sentença de até 63 meses na cadeia. Fonte: Dow Jones Newswires.