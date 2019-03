Ex-advogado acusará Trump de mentiras, racismo e pagamento ilegal na campanha

Ex-advogado do presidente americano, Donald Trump, Michael Cohen fala ao Congresso nesta quarta-feira e deve pela primeira vez acusar Trump publicamente de uma conduta criminosa, de acordo com uma fonte ligada ao assunto. Cohen deve dizer que o hoje presidente inflava ou reduzia suas declarações de renda líquida por questões comerciais e pessoais, inclusive para pagar menos impostos.

Além disso, deve revelar detalhes sobre outros temas, como declarações racistas que Trump teria feito e a questão dos pagamentos a uma atriz pornô. Há um ano, o Wall Street Journal reportou que Cohen pagou US$ 130 mil em outubro de 2016 a uma ex-atriz pornô, Stephanie Clifford, conhecida como Stormy Daniels, para que ela não comentasse que teve um encontro sexual com Trump anteriormente.

Com isso, promotores federais passaram a investigar as práticas comerciais de Trump, inclusive se ele cometeu violação do financiamento de campanha. Em agosto, o advogado implicou Trump em dois crimes federais, ao falar a promotores que o presidente o orientou a fazer os pagamentos à ex-atriz durante a campanha de 2016 e também à ex-coelhinha da Playboy Karen McDougal, com quem Trump teria tido um caso. A fonte ligada a Cohen afirmou que o advogado irá fornecer “evidência de conduta criminal desde que o sr. Trump se tornou presidente”. Fonte: Dow Jones Newswires.