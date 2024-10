Brasil e Mundo Europa tem protestos a favor da Palestina com pedido de cessar-fogo

Milhares de pessoas se reuniram em protestos pró-Palestina em países da Europa neste sábado, 5. Na próxima segunda-feira, 7, o ataque terrorista do Hamas a Israel completa um ano. Os manifestantes pedem o cessar-fogo do conflito no Oriente Médio.

Em Roma, milhares manifestaram pacificamente na tarde deste sábado, enquanto a polícia local dispersou um grupo de manifestantes. No protesto na capital da Itália, manifestantes pediam “Palestina Livre, Líbano Livre” e o fim imediato do conflito.

Em Londres, milhares se reuniram na praça Russell Square em meio a uma significativa presença policial. Quinze pessoas foram presas por suspeita de ofensas à ordem pública e agressão, informou a Polícia Metropolitana de Londres.

Na cidade de Hamburgo, no norte da Alemanha, cerca de 950 pessoas fizeram uma manifestação pacífica, gritando “parem o genocídio”. Outras duas contramanifestações menores pró-israelenses ocorreram sem incidentes, segundo a mídia estatal local. Em Paris, milhares de manifestantes se reuniram pacificamente em uma demonstração de solidariedade ao povo palestino e libanês.

Manifestantes pró-palestinos também se reuniram na Times Square de Nova York pedindo cessar-fogo e em outras cidades dos Estados Unidos. Há protestos também registrados na Dinamarca, Suíça, África do Sul, Índia e Filipinas.

As forças de segurança em vários países alertaram sobre níveis elevados de alerta para eventuais ataques terroristas. A preocupação dos governos é de que o conflito no Oriente Médio poderia inspirar novos ataques terroristas na Europa ou que os protestos poderiam se tornar violentos. Fonte: Associated Press.