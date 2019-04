Eurocâmara aprova isenção de visto para britânicos para estadias curtas na UE

A Eurocâmara aprovou a isenção de vistos aos britânicos para estadias curtas na União Europeia após o Brexit. Por 502 votos a favor, 81 contrários e 29 abstenções, os eurodeputados reunidos em Bruxelas aprovaram a permissão para que os cidadãos britânicos possam viajar ao espaço de livre circulação europeia Schengen para uma estadia curta (90 dias para cada 180 dias) sem visto.

O texto também define Gibraltar como uma “colônia da Coroa britânica”. A Espanha reclama a soberania do território, que cedeu ao Reino Unido em 1713, embora tenha deixado de lado a reivindicação durante as negociações do Brexit. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.