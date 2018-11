EUA: Vendas no varejo sobem 0,8% em outubro; previsão: +0,5%

As vendas no varejo dos Estados Unidos subiram 0,8% na passagem de setembro para outubro, informou há pouco o Departamento do Comércio. O resultado surpreendeu analistas ouvidos pela Dow Jones Newswires, que previam aumento de 0,5% na margem. Em 12 meses, o indicador avançou 4,6%.

O resultado na margem do mês anterior foi revisado de expansão de 0,1% para queda de 0,1%.

Excluindo-se automóveis, o varejo americano apresentou alta de 0,7% nas vendas. No mês anterior, a baixa foi de 0,1%. Quando se retira da gasolina, a alta do varejo mensal é de 0,5%.

Os dados de vendas no varejo costumam ser voláteis de mês para mês. As vendas nas lojas de departamento aumentaram 1,3% em outubro, o ritmo mais forte para essa categoria desde maio. As vendas em varejistas que não são de lojas físicas, como compras feitas online ou de catálogos por mala direta, subiram 0,4%. Fonte: Dow Jones Newswires.