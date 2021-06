Mundo EUA vão retomar negociações comerciais e de investimento com Taiwan

Os Estados Unidos vão retomar as negociações comerciais e de investimento com Taiwan na próxima semana, em um movimento que visa aproximar Washington e Taipei, o que também deve irritar Pequim (China).

O Instituto Americano de Taiwan, equivalente à embaixada dos EUA em Taipei, disse ontem (25), que seu diretor, Brent Christensen, e o representante de Taiwan nos EUA, Hsiao Bi-khim, participarão de uma reunião por videoconferência na próxima quarta-feira (30) com participantes do Escritório Representante Comercial dos EUA e do escritório comercial de Taiwan.

No início deste mês, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou a um comitê da Câmara dos Representantes que os EUA estavam “envolvidos em conversas” comerciais com a ilha.

Os dois países trabalharão em uma estrutura de comércio e investimento assinada pela primeira vez em 1994. Esses acordos criam a base para um diálogo recorrente sobre questões comerciais e, às vezes, funcionam como precursores para acordos de livre comércio completos. Representantes de Taipei e Washington se encontraram pela última vez em 2016.

O governo chinês se opõe a todas as formas de intercâmbio oficial entre os EUA e Taiwan e se opôs às negociações comerciais, bem como às vacinas dos EUA. Pequim considera a ilha autogovernada democraticamente como parte do território chinês, e prometeu usar força militar, se necessário, para assumir o controle da ilha.