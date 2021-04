EUA: vacinação contra covid-19 acelera, mas casos ainda subiram na última semana

Diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês), Rochelle Walensky informou que a vacinação contra a covid-19 no país tem acelerado e atingiu uma média superior a 3 milhões de doses aplicadas diariamente na última semana. A declaração ocorreu durante coletiva de imprensa da força-tarefa da Casa Branca contra a pandemia. Ainda assim, as novas infecções no período subiram 3% entre americanos em relação aos sete dias anteriores, a mais de 66 mil casos por dia, disse ela.

A média diária de internações também aumentou na mesma comparação, em 6,6%, a cerca de 5,4 mil por dia, enquanto as mortes por coronavírus recuaram 5,2% no país, a 684 a cada 24 horas, segundo Rochelle Walensky.

De acordo com o chefe da força-tarefa da Casa Branca, Andy Slavitt, cerca de 120 milhões de americanos já receberam ao menos uma dose das vacinas, o que representa cerca de 60% dos adultos no país. Ao todo, 28% dos adultos já receberam as duas doses dos imunizantes, afirmou Slavitt, que reiterou o compromisso da administração do presidente Joe Biden de tornar aptos à vacinação todos os americanos com ao menos 18 anos até a semana que vem.

O chefe da força-tarefa ainda apontou para um cenário “preocupante” nas métricas da pandemia no Estado de Michigan, na parte mais ao norte da região do Meio-Oeste americano. Em outra coletiva recente, Walensky alertou para a alta de casos da variante britânica do coronavírus no Estado.