EUA: Trump tem vantagem significativa sobre Biden em pesquisas em 2 Estados-chave para eleição

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump ostenta vantagem significativa contra o atual ocupante da Casa Branca, Joe Biden, em pesquisas de intenção de votos no Michigan e na Geórgia, dois Estados cruciais para a definição das eleições presidenciais do ano que vem.

Levantamento do instituto SSRS, em parceria com a CNN, mostra o republicano com 50% da preferência do eleitorado do Michigan, 10 pontos porcentuais acima do democrata. Na Georgia, a margem é um pouco menor, com 49% para Trump e 44% para Biden. Em 2020, Biden venceu nos dois Estados por diferenças bem pequenas.

Ainda de acordo com as pesquisas, apenas 35% dos entrevistados no Michigan aprovam o trabalho de Biden na presidência, e 39% na Georgia. O resultado reflete sobretudo a visão majoritária de que as condições econômicas pioraram durante a gestão do atual presidente.