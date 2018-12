EUA/Trump: secretário do Interior, Ryan Zinke, deixará governo no fim do ano

O secretário do Interior dos Estados Unidos, Ryan Zinke, deixará o cargo, anunciou há pouco o presidente do país, Donald Trump. “Zinke deixará a Administração no final do ano depois de ter servido por um período de quase dois anos”, escreveu Trump em sua conta no Twitter.

“Ryan realizou muito durante o seu mandato e quero agradecer-lhe por seu serviço à nossa nação. A administração Trump anunciará o novo secretário do Interior na próxima semana”, explicou o mandatário. (Caio Rinaldi – caio.rinaldi@estadao.com)