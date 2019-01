EUA: Trump ainda não decidiu se declarará emergência para construir muro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda está indeciso sobre declarar emergência nacional com o argumento da segurança na fronteira com o México, uma manobra que afirmou, nos últimos dias, que poderia empregar para financiar um muro na divisa com o país vizinho. A informação foi dada por autoridades do governo americano.

Caso o Congresso não aprove a construção da barreira e Trump use a lei de emergência nacional, o presidente enfrentará desafios legais. Não está claro, além disso, de onde os fundos para um muro viriam naquele cenário.

A construção do muro na fronteira com o México tem sido o principal impasse entre republicanos e democratas para pôr fim à paralisação do governo americano, que já chega ao 19º dia. À meia-noite (de Brasília) desta terça para quarta-feira, Trump fará um pronunciamento à nação, quando poderá anunciar uma decisão. Fonte: Dow Jones Newswires.