EUA: Trump acusa equipe de Mueller de vazar informações de relatório

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou a equipe do conselheiro especial Robert Mueller, que investigou a interferência russa na eleição presidencial norte-americana de 2016, de vazar informações para a imprensa sobre o relatório. “Parece que a equipe de Bob Mueller de 13 pessoas que odeiam Trump e Democratas raivosos está vazando ilegalmente informações para a imprensa enquanto a Fake News Media inventa suas próprias histórias com ou sem fontes”, escreveu Trump, no Twitter.

Na última quarta-feira, o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma intimação para que os deputados recebam o relatório completo de Mueller, em mais um movimento de pressão dos Democratas para que o Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) do país libere o documento.

Em março, o procurador-geral dos EUA, William Barr, que comanda o DoJ, comunicou aos congressistas que o procurador especial Robert Mueller não havia acusado a campanha do presidente de conluio com a Rússia nem reunido elementos suficientes para acusar Trump por obstrução de Justiça. Desde então, os Democratas passaram a pressionar pela divulgação do relatório completo do procurador.