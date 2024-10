EUA: Trabalhadores portuários suspendem greve até 15 de janeiro; reajuste será de 62%

Os trabalhadores portuários dos Estados Unidos concordaram em voltar ao trabalho depois que os operadores dos terminais melhoraram sua oferta de contrato, encerrando uma greve de três dias que ameaçava prejudicar a economia americana.

O avanço nesta quinta-feira, 3, ocorreu depois que os empregadores do porto ofereceram um aumento de 62% nos salários ao longo de seis anos, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A oferta é menor do que a demanda do sindicato (de 77%) ao longo da vigência do contrato, mas é um aumento muito maior do que a maioria dos principais contratos de trabalho.

A nova oferta, acima de uma proposta anterior de aumento de 50%, foi feita depois que a Casa Branca pressionou grandes companhias marítimas e os operadores de terminais de carga que empregam os trabalhadores costeiros a fazer uma nova oferta ao sindicato.

Os operadores portuários e a International Longshoremen’s Association disseram que haviam chegado a um acordo provisório sobre os salários e que os membros do sindicato voltariam ao trabalho. m uma declaração conjunta, ambos afirmaram que o acordo estenderia o contrato anterior, que expirou no início desta semana, até 15 de janeiro de 2025, enquanto os dois lados negociam outras questões – incluindo a automação nas docas.