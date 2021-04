Mundo EUA: tiroteio em loja de conveniência no Missouri deixa um morto e três feridos

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas neste sábado, dia 10, durante um tiroteio em uma loja de conveniência na cidade americana de Koshkonong, no Missouri, de acordo com autoridades locais. Um suspeito está sob custódia, informou o operador de patrulha Charlie Kirby. Fonte: Associated Press.