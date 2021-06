Tempestade tropical Claudette traz chuvas e inundações nos EUA

A tempestade tropical Claudette gerou fortes chuvas na costa do Golfo dos Estados Unidos, da Louisiana à Flórida neste sábado. O fenômeno provocou enchentes e avisos de tornado no local.

O Centro Nacional de Furacões declarou a tempestade Claudette organizada o suficiente para se qualificar como uma tempestade tropical às 4 da manhã deste sábado (19). Ela estava ao norte de Nova Orleans três horas depois, com ventos máximos sustentados de 72 km/h. As chuvas mais fortes ocorreram longe do centro, perto da divisa entre os estados de Mississippi e Alabama.

Avisos de tornado foram emitidos da costa do Mississippi até o oeste da Flórida. Moradores de Pace, na Flórida, ligaram para o 911 para relatar um possível tornado que arrancou os telhados de duas casas e danificou pelo menos três outras.

No Alabama, possíveis tornados danificaram um píer de pesca na Ilha Dauphin e derrubaram uma casa móvel perto de Brewton, disse Jason Beaman, meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional em Mobile. (Fonte: Associated Press).