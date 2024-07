EUA: tempestade tropical Beryl derruba energia de quase 3 milhões de residências e empresas

Autoridades do Texas dizem que a restauração da eletricidade levará dias, depois que a agora tempestade tropical Beryl chegou à costa nesta segunda-feira e derrubou a energia de quase 3 milhões de residências e empresas.

O vice-governador do Texas, Dan Patrick, disse que a CenterPoint Energy estava trazendo milhares de trabalhadores adicionais para ajudar a acender as luzes mais rapidamente. Ele disse que a tempestade derrubou 10 linhas de transmissão e que muitas das interrupções foram causadas pela queda de árvores.

A tempestade em rápida evolução ameaçou abrir um caminho difícil sobre vários outros estados nos próximos dias. Pelo menos três pessoas morreram enquanto Beryl se deslocava pelo Texas.

Poucas horas depois ter chegado à costa como um furacão de categoria 1, o Beryl enfraqueceu-se e tornou-se em tempestade tropical, muito menos poderosa do que o gigante de categoria 5 que abriu um caminho mortal de destruição em partes do México e do Caribe no fim de semana.