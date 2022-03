EUA: temos planos de contingência para o caso de Rússia atacar território da Otan

O assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, informou, nesta sexta-feira, 25, que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) dispõe de planos de contingência para o caso de a Rússia atacar qualquer país da aliança militar. Sullivan conversou com repórteres a bordo do avião presidencial, em viagem à Polônia. O assessor reiterou compromisso com uma resposta “decisiva” a qualquer ofensiva contra a organização. “Sentimos que fizemos esforços consideráveis para nos colocar em uma posição para responder efetivamente”, assegurou, sem fornecer maiores detalhes sobre a natureza dos planos.