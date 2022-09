EUA: sindicato rejeita acordo provisório e greve de ferroviários continua

Membros de um sindicato rejeitaram um acordo provisório com as maiores ferrovias de carga dos EUA nesta quarta-feira, enquanto dois acordos ratificados e três outros permaneceram na mesa de negociações poucos dias antes do prazo de greve, ameaçando intensificar os problemas na cadeia de suprimentos do país que contribuíram para o aumento preços.

Existem 12 sindicatos – um com duas divisões separadas – representando 115.000 trabalhadores que devem concordar com os acordos provisórios e, em seguida, fazer com que os membros votem para aprová-los. Até agora, nove concordaram com acordos provisórios e outros três ainda estão na mesa de negociações.

As ferrovias estão tentando chegar a um acordo com todos os outros sindicatos para evitar uma greve antes do prazo de sexta-feira. Os sindicatos não podem fazer greve antes de sexta-feira sob a lei federal que rege as negociações de contratos ferroviários.

Funcionários do governo e uma variedade de empresas estão se preparando para a possibilidade de uma greve ferroviária nacional que paralisaria remessas de tudo, desde petróleo e roupas a carros, uma calamidade potencial para empresas que lutam há mais de dois anos devido aos problemas de fornecimento relacionados à covid-19.

Os principais sindicatos que representam os condutores e engenheiros que dirigem os trens estão esperando que as ferrovias concordem em abordar algumas de suas preocupações sobre horários imprevisíveis e políticas rígidas de atendimento que, segundo eles, dificultam o tempo. Eles dizem que os cortes de empregos que as principais ferrovias fizeram nos últimos seis anos – eliminando quase um terço de seus trabalhadores – tornaram um trabalho ainda mais difícil.