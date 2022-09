EUA: Senado aprova lei para manter governo funcionando até dezembro

O Senado dos EUA passou legislação para manter o governo federal em operação até meados de dezembro, bem como financiar novas ajudas para a Ucrânia. A legislação, aprovada por 72 votos a 25, impediria uma paralisação parcial do governo após o término do atual ano fiscal, na noite desta sexta-feira.

“Esta legislação evita uma coisa muito ruim – fechar o governo – e faz muitas coisas boas: dinheiro para o povo da Ucrânia, financiamento para comunidades que sofrem com desastres naturais, ajuda às famílias com suas contas de calefação, só para citar algumas”, disse o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer no plenário do Senado.

O projeto agora deve ser aprovado na Câmara dos Representantes, antes de seguir para a sanção do presidente Joe Biden. F