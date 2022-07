Mundo EUA: Rússia ataca porto do Mar Negro após acordo com Ucrânia

A Rússia atacou a cidade portuária de Odessa, na Ucrânia, menos de 24 horas após Moscou e Kiev fecharem um acordo para retomar as exportações de grãos pelo Mar Negro, segundo afirmou a embaixadora dos EUA na Ucrânia, Bridget Brink, em sua conta oficial no Twitter.

“Ultrajante. A Rússia ataca a cidade portuária de Odessa menos de 24 horas depois de assinar um acordo para permitir embarques de exportações agrícolas. O Kremlin continua usando comida como arma. A Rússia deve ser responsabilizada”, escreveu a embaixadora.

Segundo informações da agência Reuters, o ataque atingiu duas infraestruturas do porto de Odessa. Ainda não está claro qual o tamanho do prejuízo para as exportações. Estima-se que mais de 20 milhões de toneladas de grãos estejam prontos para serem exportados.