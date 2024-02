Brasil e Mundo EUA responde a mortes de soldados com bombardeios contra milícias no Iraque e Síria

Os Estados Unidos lançaram, nesta sexta-feira, 2, um ataque aéreo a dezenas de locais no Iraque e na Síria usados por milícias apoiadas pelo Irã. Trata-se da operação inicial de retaliação ao ataque de drones que matou três soldados dos EUA na Jordânia no fim de semana passado, disseram autoridades à agência Associated Press.

O presidente Joe Biden e outros líderes americanos importantes têm alertado há dias que os EUA iriam contra-atacar as milícias e deixaram claro que não seria apenas um golpe, mas uma “resposta escalonada” ao longo do tempo. As autoridades falaram sob condição de anonimato para discutir operações militares ainda não divulgadas.

Os ataques iniciais de aeronaves tripuladas e não tripuladas atingiram quartéis-generais de comando e controle, armazenamento de munições e outras instalações. E eles aconteceram poucas horas depois de Biden e os principais líderes da defesa se reunirem com as famílias para receber os corpos dos três soldados da Reserva do Exército, levados de volta aos EUA, durante uma cerimônia na Base Aérea de Dover, em Delaware.