EUA reforçam segurança no Oriente Médio e encomendam submarino de mísseis

O Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, ordenou que um submarino com mísseis fosse para o Oriente Médio e instruiu o grupo de ataque do porta-aviões USS Abraham Lincoln a navegar para a área, segundo comunicado do Departamento de Segurança, divulgado no domingo, 11. O reforço da presença e segurança americana na região acontece enquanto o país e outros aliados pressionam por um cessar-fogo entre Israel e Hamas, que poderá aliviar as crescentes tensões locais.

Autoridades estão monitorando um possível ataque de retaliação por parte do Irã e do Hezbollah pelas mortes de Ismail Haniyeh, líder político do Hamas, e de um comandante sênior do grupo xiita libanês.

O Secretário de Imprensa do Pentágono, o major-general Pat Ryder, informou que Austin e Yoav Gallant, ministro da Defesa de Israel, tiveram uma conversa e que o americano reiterou o compromisso de “tomar todas as medidas possíveis para defender Israel”. Fonte: Associated Press.