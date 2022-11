EUA querem questionar vice de Trump sobre ataque ao Capitólio

Promotores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos pediram ao ex-vice-presidente Mike Pence que responda a perguntas sobre a invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, e os esforços para anular os resultados das eleições presidenciais americanas de 2020, como parte de uma ampla investigação que implica diretamente o ex-presidente Donald Trump, segundo duas pessoas familiarizadas com o assunto.

O pedido informal veio nas últimas semanas – antes da última sexta-feira, 18, quando o procurador-geral Merrick Garland nomeou um advogado especial para supervisionar os aspectos da investigação sobre a invasão, bem como uma investigação separada sobre os documentos classificados retirados por Trump da Casa Branca ao fim da Presidência.

Pence não decidiu como lidar com o pedido de responder a perguntas sobre suas interações com Trump perto do fim de seu mandato na Casa Branca, disse uma pessoa informada sobre a discussão. Ambas as pessoas foram ouvidas pelo The Washington Post sob condição de anonimato para discutir conversas internas.

Pence não recebeu uma intimação formal, disse uma das pessoas, descrevendo as negociações com o Departamento de Justiça como estando em estágio preliminar. Ambas as pessoas disseram que o departamento entrou em contato com o advogado de Pence, Emmet Flood, que representa o ex-vice-presidente neste assunto.

O The New York Times foi o primeiro a relatar o pedido extraordinário do Departamento de Justiça ao ex-vice-presidente: de que ele compartilhasse suas conversas privadas com seu ex-companheiro de chapa, presidente e líder de partido de fato, assim que Trump lançou sua nova campanha para a Casa Branca, enquanto Pence também considera concorrer em 2024.

O Departamento de Justiça já se envolveu em longas negociações com outros assessores de Trump sobre pedidos para questioná-los, enfrentando questões de privilégio executivo. Um pedido para Pence revelar conversas delicadas com o presidente pode desencadear uma nova batalha sobre esse assunto.

O movimento para falar com Pence é um passo significativo na longa investigação. Garland enfrentou intensas críticas em 2021 e no início de 2022 por parecer demorar a investigar o papel de Trump e seus principais assessores nos esforços para reverter os resultados da eleição presidencial de 2020. A investigação do departamento se expandiu em março para examinar aqueles que planejaram e financiaram o comício antes do motim no Capitólio e para solicitar registros telefônicos de figuras importantes na Casa Branca e na órbita de Trump, incluindo seu chefe de gabinete Mark Meadows.

Também neste ano, o Departamento de Justiça buscou grandes quantidades de informações adicionais, incluindo comunicações com vários conselheiros importantes de Trump e dezenas de outros envolvidos nos esforços para oferecer listas falsas de eleitores pró-Trump na Geórgia, Michigan, Arizona e outros Estados onde Joe Biden venceu.

Assessores de Pence, incluindo o chefe de gabinete Marc Short, responderam a horas de perguntas diante de um grande júri em Washington sobre 6 de janeiro, quando uma multidão raivosa deixou um comício de Trump e invadiu o Capitólio, bem como os eventos que levaram até aquele dia e as interações de Trump com Pence e sua equipe na Casa Branca. Short apareceu duas vezes diante do grande júri.

Ao mesmo tempo, o Departamento de Justiça está compilando testemunhas e evidências em sua investigação sobre os documentos encontrados em Mar-a-Lago, que se concentra no potencial uso indevido de informações altamente classificadas, obstrução e destruição de propriedade do governo. E na Geórgia, o promotor distrital Fani Willis está conduzindo uma investigação separada dos esforços de Trump e seus aliados para reverter os resultados das eleições naquele Estado.

Em entrevistas recentes para promover seu recém-lançado livro, “So Help Me God”, Pence criticou Trump por ações que disse serem “imprudentes” e “colocavam em perigo” ele, sua família e todos no Capitólio. Em uma entrevista ao World News Tonight da ABC, publicada em 13 de novembro, Pence criticou Trump por suas palavras incitando seus apoiadores em 6 de janeiro e por tuitar que seu vice-presidente não teve coragem de bloquear a certificação e “fazer o que deveria ter sido feito.”

“Quero dizer, as palavras do presidente foram imprudentes”, disse Pence. “Ficou claro que ele decidiu fazer parte do problema.” Mas o ex-vice de Trump também disse em outra entrevista que falar com o comitê do Congresso que investiga os eventos que levaram ao ataque ao Capitólio – incluindo a pressão do presidente sobre ele – prejudicaria a separação de poderes entre os ramos do governo.

Pence não compareceu ao Comitê da Câmara sobre o Capitólio e criticou sua composição, mesmo quando alguns de seus principais assessores compareceram, com seu consentimento.